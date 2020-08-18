Оставил авто без колёс: столичная полиция задержала вора (ВИДЕО)

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В полицию сектора Ботаника обратился мужчина и сообщил, что с его припаркованного во дворе дома автомобиля Volkswagen сняли колёса.

36-летний владелец транспортного средства уточнил, что у него украли 4 титановых диска и 4 шины. Ущерб составил 8 860 леев.

Вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался 19-летний житель столицы. Юноша признал свою вину и сообщил, что собирался продать украденное.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит штраф до 67 500 леев, неоплачиваемые работы от 180 до 240 часов или лишение свободы до 4 лет.

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