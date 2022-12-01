Остановка общественного транспорта на Хынчештском шоссе временно не работает

Остановка общественного транспорта на Хынчештском шоссе временно не работает

Остановка общественного транспорта “ул. Яловень” на Хынчештском шоссе в сторону сектора Центр временно не работает. Данная мера связана с ремонтными работами, проводимыми в этой зоне. Об этом сообщили в Управлении электротранспорта Кишинёва.

Пассажиров просят временно пользоваться ближайшей остановкой – “ул. Сихаструлуй” (“Скиноаса 1”). Остановка “ул. Яловень” возобновит работу после окончания ремонтных работ.

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