Остановим COVID-19: профилактические мероприятия ГИЧС продолжаются (ФОТО)

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Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям продолжают ежедневно информировать население о рисках заражения COVID-19 и о правилах безопасности, которые необходимо соблюдать.

Так, спасатели установили информационные палатки в Унгенском, Страшенском, Бричанском, Единецком и Сорокском районах, а также в секторах Кишинёва. Пункты работают в дневное время ​​в многолюдных местах. В них спасатели раздают гражданам медицинские маски и информационные буклеты.

Профилактические мероприятия по борьбе с COVID-19 проводятся во всех районах страны.

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