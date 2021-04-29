Остановим COVID-19: профилактические мероприятия ГИЧС продолжаются (ФОТО)

Остановим COVID-19: профилактические мероприятия ГИЧС продолжаются (ФОТО)

Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям продолжают ежедневно информировать население о рисках заражения COVID-19 и о правилах безопасности, которые необходимо соблюдать.

Так, спасатели установили информационные палатки в Унгенском, Страшенском, Бричанском, Единецком и Сорокском районах, а также в секторах Кишинёва. Пункты работают в дневное время ​​в многолюдных местах. В них спасатели раздают гражданам медицинские маски и информационные буклеты.

Профилактические мероприятия по борьбе с COVID-19 проводятся во всех районах страны.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md