Останется ли в силе режим самоизоляции по приезде в Молдову: решение примут в пятницу (ВИДЕО)

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В пятницу состоится заседание Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью, на котором будут приняты решения о дальнейших действиях после 1 августа, когда завершается объявленный ранее режим чрезвычайного положения. Члены комиссии обсудят различные предложения, отметил сегодня утром на брифинге для прессы Ион Кику.



– Возможно, мы введем опциональный режим для наших граждан, возвращающихся из-за границы. Я имею в виду 14-дневный карантин, который они сейчас должны соблюдать. О технических деталях мы сообщим в пятницу, но я надеюсь, что мы сможем предложить альтернативные решения, – сказал он.

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