Остался без присмотра: годовалый малыш получил перелом бедра

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В поликлинику г. Григориополь обратилась женщина с маленьким ребёнком. Она рассказала: сын упал накануне и повредил ногу. Мальчика в возрасте одного года и двух месяцев с отёком бедра доставили в районную больницу.

Как пояснила 33-летняя жительница села Виноградное, пока два старших ребёнка находились в школе и детсаду, она готовила еду на кухне. В какой-то момент услышала плач младшего сына. С её слов, он выбежал из дома, споткнулся и упал на пороге. Мать наложила эластичный бинт и лишь на следующий день привезла ребёнка в поликлинику, пишет mvdpmr.org.

Медики диагностировали у малыша закрытый перелом бедра со смещением. Сейчас маленький пациент находится в травматологическом отделении . Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

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