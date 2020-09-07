Остался без авто: водителя с поддельными документами задержали на границе

Остался без авто: водителя с поддельными документами задержали на границе

Автомобиль Skoda Superb был конфискован в пункте пропуска “Леушены”. Его владелец предъявил на границе поддельный документ.

Инцидент зарегистрировали сегодня. На въезде в РМ остановили водителя с двойным гражданством: Молдовы и Румынии. Пограничники заметили признали подделки в регистрационном удостоверении на машину. Более тщательная проверка выявила, что документ поддельный.

Водитель заявил, что купил автомобиль через сайт, но прилагаемый пакет документов не проверил. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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