Осталось только увидеть Канду в футболке “Unde-i miliardul?”, – Цырдя о “маразмах” молдавской политики

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

1. Маразм первого уровня. Парламент принимает декларацию об осуждении политического туризма. Голосуют все, включая перебежчиков из ПРОдам Молдову.

2. Маразм второго уровня. На второй же день Ефросинья Грецу, люто осудившая перебежчиков, феномен подкупа и шантажа депутатов, переходит в ПРОдам Молдову. Через пару дней за ней следует Гацкан. Плахотнюк умирает со смеха!

3. Маразм третьего уровня. ПРОдам Молдову обвиняет ПСРМ в том, что партия вернула собственного депутата, убедив его сдать мандат!!! ПДС, ППДП поддерживают ОПГ Продам Молдову, требуя, чтобы перебежчик вернулся в ряды мафии, а не ПСРМ!!!

4. Маразм четвертого уровня. ПРОдам Молдову заявляет, что ПСРМ похитила собственного депутата, увезла в Румынию. Видимо, с одобрения румынских спецслужб. Нэстасе срочно выезжает в Румынию, но молчит про Гацкана.😳 А всё потому, что румыны, видимо, подтвердили Нэстасе, что с Гацканом все нормально. И стала бы ПСРМ увозить его в Румынию и ЕС – или всё-таки в СНГ? 😂

5. Маразм пятого уровня. Нэстасе и ППДП, которые ранее осудили подкуп депутатов и перебежчиков, начинает открытые переговоры с ОПГ ПРОдам Молдову, которая состоит на 100% из перебежчиков.

6. P.S. Скоро мы увидим маразм 6 уровня. Фин Цопы Андрей Нэстасе (который был ограблен и осужден Плахотнюком) создаст альянс с фином Плахотнюка Андрианом Канду, который фигурирует в отчете парламентской комиссии, как участник кражи миллиарда.

Оба будут одеты в футболки с надписью “Unde-i miliardul”?