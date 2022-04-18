Осталось 15 дней для подачи декларации о подоходном налоге

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Государственная налоговая служба (ГНС) обращает внимание, что до окончания срока подачи деклараций о подоходном налоге (форма CET18) за 2021 год у физических лиц осталось 15 дней.

Как уточнили в ГНС, в рамках упрощения подачи декларации о подоходном налоге физическими лицами до 3 мая 2022 года все подразделения налоговой службы страны будут работать по особому графику. Налоговый орган также предоставляет гражданам широкий спектр решений для подачи декларации CET18, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте ведомства, передает moldpres.md.

Для получения дополнительной информации налогоплательщики могут зайти на портал www.sfs.md, ознакомиться с основами налоговой практики, обратиться в обслуживаемый ими Департамент налоговой службы или позвонить в Единый колл-центр Государственной налоговой службы по телефону 0-8000-1525 (звонок бесплатный).

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