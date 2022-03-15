Остались без присмотра: в Рыбнице двое малышей отравились таблетками

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В дежурную часть поступило сообщение о том, что в больницу доставлены два малыша, которые отравились медикаментами.

21-летняя мама мальчика пояснила: приехала к родителям на выходные со своим 4-летним сыном. Какое-то время присматривала за своей 4-летней сестрой. Женщина отлучилась на улицу: в этот момент дети нашли упаковку с «Бромгексином».

Женщина увидела в руках у одного из детей инструкцию, а в блистере не хватало 12 таблеток. Мальчик признался: съел 10 штук. Девочка сказала, что проглотила две таблетки, пишет novostipmr.com.

Детей незамедлительно отвезли в больницу. Врачи оказали им медпомощь. Сейчас малыши дома, их здоровью ничто не угрожает.

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