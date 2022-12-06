Особенности Пежо 3008

Peugeot славится своими спортивными хэтчбеками. Особое место в этом ряду принадлежит модели 3008 ― стройной, среднего размера, ультрасовременной, оставляющей яркие впечатления от вождения.
Этот пятиместный семейный автомобиль составляет достойную конкуренцию многим известным брендам. Что такого особенного в этой линейке и почему стоит купить Peugeot 3008 ― узнаете из статьи.
Уникальный дизайн
Внешний вид выделяется хромированным радиатором в форме сетки. Линии кузова плавные и динамичные, крылья подчеркнуты такими же вставками. Ощущение гладкости вызывают светодиодные фары, которые придают авто сходство с диким котом. Аналогия усиливается еще больше при взгляде с тыла. Там расположены задние огни, напоминающие следы от лапы с тремя когтями.
Какие модели можно выбрать
Покупателям доступны такие виды отделки: Active, Allure, GT-line, GT. Они отличаются ценой, наличием дополнительного оборудования, комфортом. В зависимости от года выпуска могут происходить обновления и изменяться список комплектации.
Peugeot 3008 Active
Эта версия выделяется обширным стандартным оборудованием:
- 4-цилиндровый турбобензиновый двигатель мощностью 121 кВт объемом 1,6 л;
- 6-ступенчатая автоматическая коробка передач;
- полный или передний привод;
- настраиваемая цифровая панель диагональю 12,3”;
- Apple CarPlay/Android Auto;
- мультимедийный центр с цифровым радио;
- спутниковая 3D-навигация;
- бесключевой запуск;
- двухзонный климат-контроль;
- легкосплавные диски диаметром 17”;
- кожаная обтяжка руля и ручки коробки передач;
- передний и задний парктроник с камерой на 1800;
- большое количество средств безопасности.
У модели встроена система экстренного торможения, предупреждение о столкновении, о выходе из полосы движения, распознавание дорожных знаков, беспроводная зарядка для смартфона, инновационная архитектура i-Cockpit. Такая обширная комплектация объясняет, почему Active дороже большинства конкурентов. При этом она наименее шумная.
Peugeot 3008 Allure
При ощутимой разнице в цене эта модель отличается 18-дюймовыми легкосплавными дисками, наружными зеркалами, которые складываются автоматически, матовыми хромированными элементами бампера, вставками из ткани на обивке дверей и приборной панели, электрическим подъемником багажника с функцией громкой связи, парковочными камерами с обзором 3600. Система управления автоматически обнаруживает слепые зоны, помогает при параллельной парковке и под прямым углом. Адаптивный круиз-контроль оборудован функцией Stop/Go.
Peugeot 3008 GT-line
В еще более дорогой модели вы найдете ромбовидную черную крышу, передний бампер и решетку радиатора в спортивном стиле. i-Cockpit Amplify вносит особый аромат, предлагает настройку звука с помощью графического эквалайзера, несколько вариантов освещения салона, массаж на сиденьях. В пакете Premium доступны отделка кожей Nappa, панорамный стеклянный верх и другие опции.
Peugeot 3008 GT
Топовая модель с 2-литровый 4-цилиндровым турбодизельным двигателем мощностью 133 кВт. Она получила 19-дюймовые легкосплавные диски, приборную панель и дверную обивку из алькантары, расширитель колесных арок. Здесь доступны пакеты Premium и Grip Control. Это авто самое экономичное и безопасное в линейке, хотя у всех вариантов хорошие показатели.
Опыт вождения
Приподнятая посадка и увеличенный клиренс придают Peugeot 3008 точность движений и хорошую управляемость на дороге. Бензиновая и дизельная трансмиссия характеризуются быстрым откликом на поворот руля, легким торможением. Купив Peugeot 3008, вы будете путешествовать роскошно и стильно.