Особенности Пежо 3008

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Peugeot славится своими спортивными хэтчбеками. Особое место в этом ряду принадлежит модели 3008 ― стройной, среднего размера, ультрасовременной, оставляющей яркие впечатления от вождения.

Этот пятиместный семейный автомобиль составляет достойную конкуренцию многим известным брендам. Что такого особенного в этой линейке и почему стоит купить Peugeot 3008 ― узнаете из статьи.

Уникальный дизайн

Внешний вид выделяется хромированным радиатором в форме сетки. Линии кузова плавные и динамичные, крылья подчеркнуты такими же вставками. Ощущение гладкости вызывают светодиодные фары, которые придают авто сходство с диким котом. Аналогия усиливается еще больше при взгляде с тыла. Там расположены задние огни, напоминающие следы от лапы с тремя когтями.

Какие модели можно выбрать

Покупателям доступны такие виды отделки: Active, Allure, GT-line, GT. Они отличаются ценой, наличием дополнительного оборудования, комфортом. В зависимости от года выпуска могут происходить обновления и изменяться список комплектации.

Peugeot 3008 Active

Эта версия выделяется обширным стандартным оборудованием:

4-цилиндровый турбобензиновый двигатель мощностью 121 кВт объемом 1,6 л;

6-ступенчатая автоматическая коробка передач;

полный или передний привод;

настраиваемая цифровая панель диагональю 12,3”;

Apple CarPlay/Android Auto;

мультимедийный центр с цифровым радио;

спутниковая 3D-навигация;

бесключевой запуск;

двухзонный климат-контроль;

легкосплавные диски диаметром 17”;

кожаная обтяжка руля и ручки коробки передач;

передний и задний парктроник с камерой на 180 0 ;

большое количество средств безопасности.

У модели встроена система экстренного торможения, предупреждение о столкновении, о выходе из полосы движения, распознавание дорожных знаков, беспроводная зарядка для смартфона, инновационная архитектура i-Cockpit. Такая обширная комплектация объясняет, почему Active дороже большинства конкурентов. При этом она наименее шумная.

Peugeot 3008 Allure

При ощутимой разнице в цене эта модель отличается 18-дюймовыми легкосплавными дисками, наружными зеркалами, которые складываются автоматически, матовыми хромированными элементами бампера, вставками из ткани на обивке дверей и приборной панели, электрическим подъемником багажника с функцией громкой связи, парковочными камерами с обзором 3600. Система управления автоматически обнаруживает слепые зоны, помогает при параллельной парковке и под прямым углом. Адаптивный круиз-контроль оборудован функцией Stop/Go.

Peugeot 3008 GT-line

В еще более дорогой модели вы найдете ромбовидную черную крышу, передний бампер и решетку радиатора в спортивном стиле. i-Cockpit Amplify вносит особый аромат, предлагает настройку звука с помощью графического эквалайзера, несколько вариантов освещения салона, массаж на сиденьях. В пакете Premium доступны отделка кожей Nappa, панорамный стеклянный верх и другие опции.

Peugeot 3008 GT

Топовая модель с 2-литровый 4-цилиндровым турбодизельным двигателем мощностью 133 кВт. Она получила 19-дюймовые легкосплавные диски, приборную панель и дверную обивку из алькантары, расширитель колесных арок. Здесь доступны пакеты Premium и Grip Control. Это авто самое экономичное и безопасное в линейке, хотя у всех вариантов хорошие показатели.

Опыт вождения

Приподнятая посадка и увеличенный клиренс придают Peugeot 3008 точность движений и хорошую управляемость на дороге. Бензиновая и дизельная трансмиссия характеризуются быстрым откликом на поворот руля, легким торможением. Купив Peugeot 3008, вы будете путешествовать роскошно и стильно.