Ослепило солнцем: водитель зацепил зеркалом переходившего дорогу школьника

Дорожное происшествие произошло в селе Парканы.
12-летний подросток шёл по нерегулируемому пешеходному переходу. Проезжавший мимо «Фольксваген» не уступил школьнику дорогу и зацепил его боковым зеркалом.
Касание оказалось поверхностным. Госпитализация не понадобилась, пишет mvdpmr.org.
Водитель автомобиля – 82-летний пенсионер – был трезв. Прибывшим на место происшествия сотрудникам ГАИ мужчина пояснил: в какой-то момент его ослепило яркое солнце, поэтому пешехода на дороге он не заметил.
По факту ДТП проводится разбирательство.
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