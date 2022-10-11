Ослепило солнцем: водитель зацепил зеркалом переходившего дорогу школьника

Ослепило солнцем: водитель зацепил зеркалом переходившего дорогу школьника

Дорожное происшествие произошло в селе Парканы.

12-летний подросток шёл по нерегулируемому пешеходному переходу. Проезжавший мимо «Фольксваген» не уступил школьнику дорогу и зацепил его боковым зеркалом.

Касание оказалось поверхностным. Госпитализация не понадобилась, пишет mvdpmr.org.

Водитель автомобиля – 82-летний пенсионер – был трезв. Прибывшим на место происшествия сотрудникам ГАИ мужчина пояснил: в какой-то момент его ослепило яркое солнце, поэтому пешехода на дороге он не заметил.

По факту ДТП проводится разбирательство.

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