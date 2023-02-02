Ослепило солнцем: водитель сбил женщину с ребёнком на велосипеде

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ДТП произошло сегодня утром в селе Чобручи. “Тойота” сбила женщину с ребёнком на велосипеде.

48-летняя жительница села с 9-летним сыном ехала на велосипеде по правой стороне дороги. По её словам, машину она не видела, только почувствовала удар. Велосипедистка отделалась испугом, а мальчик получил ссадины. Его доставили в травматологическое отделение, где он пробудет несколько дней.

Как пояснил водитель, он двигался со скоростью не больше 40 км/ч. Велосипед 34-летний мужчина не заметил, так как его ослепило солнце, пишет mvdpmr.org.

Разбирательство продолжается.

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