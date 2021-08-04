Ослепило солнце: водитель сбил на “зебре” мать с двумя детьми

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В Тирасполе на пешеходном переходе сбили троих человек. Пострадали женщина и двое детей.

Водитель автомобиля Peugeot пояснил, что во время движения его ослепило солнце. Пострадавших -женщину и девочек четырёх и шести лет – госпитализировали. Предварительно у младшей девочки перелом бедра и закрытая черепно-мозговая травма. У её сестры – множественные ссадины рук, ног и лица, пишет пресс-центр МВД ПМР.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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