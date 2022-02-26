Ослепило солнце: в Бендерах автомобиль сбил пенсионера

Ослепило солнце: в Бендерах автомобиль сбил пенсионера

Женщина на автомобиле Mercedes выезжала с территории автостоянки. На повороте она не пропустила пешехода и совершила наезд. Пожилой человек переходил дорогу на зелёный сигнал светофора.

Врачи “скорой” оказали 74-летнему мужчине необходимую помощь. Автоледи объяснила, что она не заметила пешехода, так как её ослепило солнце.

Автоинспекторы проводят разбирательство по факту ДТП, пишет mvdpmr.org.

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