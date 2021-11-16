Оскорблял патрульных и угрожал им: в Комрате задержали дерзкого водителя (ВИДЕО)

0

Инцидент произошел в ночь с 14 на 15 ноября в Комрате. Водителю, превысившему скорость, было приказано остановить машину, однако мужчина не подчинился и продолжил путь. Вскоре гражданин всё же остановился и бросил незапертую машину у дома.

Затем мужчина вышел с охотничьим ружьём и стал угрожать правоохранителям. Сотрудникам полиции удалось изъять оружие, находившееся в незаконном владении. В ответ возмущённый гражданин стал всячески оскорблять представителей закона.

36-летнего дебошира задержали. Ему грозит штраф до 67 500 леев, до 180 часов общественных работ или тюремное заключение сроком до 2 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.