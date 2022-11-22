Ошибаться запрещается

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Как правильно измерять давление

Елена Гладкова

Многим из нас известно, что измерять собственное давление следует регулярно. Ведь далеко не всегда его повышение или понижение ощущается физически.

Это нужно всем

Головная боль, слабость, головокружение и шум в ушах вполне могут сопровождать эти изменения, но могут и отсутствовать. Зачастую даже при критических цифрах давления люди вполне прилично себя чувствуют. Поэтому покупка тонометра – дело необходимое для каждой семьи. Особенно нужна эта вещь людям пожилым и не совсем здоровым, а также беременным женщинам. При многих состояниях за давлением требуется следить постоянно, проводя измерения по нескольку раз в день. Хотя врачи рекомендуют регулярно контролировать артериальное давление всем, кому около и больше 40 лет. Благодаря этому несложному действию будет гораздо проще поддерживать здоровье своей сердечно-сосудистой системы и защищаться от таких опасных заболеваний, как инфаркт и инсульт.

Важен даже малейший скачок

Не стоит думать, что опасны только огромные скачки давления. Исследования показали, что повышение этого параметра всего на 20/10 мм рт. ст. увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 30%, а риск смерти при наличии таких болезней в этом случае возрастает вдвое. У людей с неконтролируемым высоким давлением в 7 раз чаще развиваются нарушения мозгового кровообращения (инсульты), в 4 раза чаще – ишемическая болезнь сердца, в 2 раза чаще – поражения сосудов ног.

Поэтому регулярно контролировать и достоверно знать уровень своего кровяного давления – это не признак ипохондрика, а привычка человека, ответственно относящегося к своему здоровью. Но есть одно «но»: пользу принесут только правильные измерения.

Если показания прибора будут хронически показывать меньшие цифры давления, чем есть, то это не только не поможет человеку предотвратить сердечно-сосудистую катастрофу, но и не позволит вовремя обратиться за медицинской помощью, и соответственно заболевание будет прогрессировать. Если же тонометр, наоборот, будет регулярно завышать показания, то велик риск навредить себе, принимая ненужные лекарства для снижения давления, что тоже совсем небезопасно.

Почему он лжёт?

Чаще всего ошибочные показания возникают из-за неправильного использования прибора.

Если говорить о механических тонометрах, то ошибки в показаниях, как правило, объясняются отсутствием специального обучения у пользователей, в связи с чем они неверно используют устройство. Также причина может быть в физических особенностях человека, производящего измерение (например, наличие проблем со зрением или слухом). К искажённым результатам приводит и неправильный выбор манжеты – не соответствующий объёму руки. Для правильного измерения важны даже самые мелкие детали: например, показания могут существенно колебаться, если воздух в манжету будет накачиваться слишком медленно или чересчур быстро, или если манжета надета слишком туго или на руку поверх одежды. Кроме того, показания механического тонометра – прибора, чувствительного к шумам в помещении, – могут зависеть от точности расположения головки фонендоскопа относительно артерии. В общем, правильно пользоваться этим прибором – целая наука. Поэтому большинство людей приобретают для домашнего использования автоматические приборы. Но и они тоже не всегда дают правдивые результаты. Нет, дело вовсе не в том, что «механика» надёжнее «автоматики». Если прибор качественный, он будет работать хорошо и в том и в другом случае. Ведь гораздо важнее не конструктивные особенности прибора, а его правильное использование.

КСТАТИ

Запястные автоматические тонометры, которые почему-то многие считают менее надёжными и неподходящими для людей старше 45 лет, на самом деле ничуть не уступают обычным тонометрам с манжетой на плечо (если только при измерении запястье располагать на уровне сердца).

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Для начала вспомним, какое питание рекомендуется тем, кто страдает от перепадов давления.

Много жидкости. Лучше пить обычную чистую воду, травяные чаи, несладкие морсы и разбавленные фреши. Нужно отказаться от кофе и крепких чаёв, зелёных в том числе.

Лучше пить обычную чистую воду, травяные чаи, несладкие морсы и разбавленные фреши. Нужно отказаться от кофе и крепких чаёв, зелёных в том числе. Избегать жареного. Картошка и курочка с хрустящей корочкой подождут несколько дней. Лучше всего запекать и готовить на пару.

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положительно влияет на качество работы сосудов и выводит из организма вредный холестерин. Лучше всего в запечённом виде. Ягодные чаи – прекрасный выход для зимы. Поздние кислые ягоды заряжают энергией и витаминами. Можно залить ягоды кипятком, раздавить их, добавить немного любимых пряностей (гвоздику, корицу, кардамон, мускатный орех и т. д.) и ложечку мёда. Получится бодрящий витаминный напиток. Можно к пряностям добавить ещё и веточку розмарина, он отлично снимает стресс.

При пониженном давлении

Пряности. Большие друзья гипотоника: куркума, корица, гвоздика и кардамон. Они повышают активность желёз внутренней секреции и сужают сосуды, тем самым повышая давление. Подобным эффектом обладают также горчица, хрен и имбирь.

При повышенном давлении

Свёкла отлично действует на сосуды, кстати, она помогает бороться с лишним весом, что тоже благотворно скажется на показаниях тонометра, впрочем, в долгосрочной перспективе. А если давление нужно снизить быстро, то на помощь может прийти свекольный сок.