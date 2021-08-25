Осенняя сессия парламента начнётся 1 сентября

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Парламент Республики Молдова будет созван на очередную осеннюю сессию 1 сентября. Соответствующее распоряжения сегодня подписал Игорь Гросу.

Депутаты соберутся на первое пленарное заседание по предложению Постоянного бюро после подготовки проекта повестки. На сессии предстоит рассмотреть инициативы нового парламента, а также проекты, оставшиеся с предыдущих созывов.

Парламент собирается на две очередные сессии в год. Осенняя начинается в сентябре и не может длиться дольше конца декабря. Весенняя сессия начинается в феврале и не может длиться дольше конца июля.

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