Осенний сезон переработки яблока в Молдове продлится дольше, – прогноз

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Со второй недели октября у ворот молдавских фабрик по производству концентрата начали образовываться очереди из автомобилей, загруженных промышленным яблоком. К концу текущего месяца, как утверждают менеджеры предприятий, «очереди стали длиннее».

Ранее руководители фабрик прогнозировали сравнительно быструю уборочную кампанию и поступление на переработку в октябре-ноябре ещё порядка 100-120 тыс. тонн яблока. А в общей сложности объём переработки яблок урожая-2022 — максимум 200 тыс. тонн.

Однако подорожание электроэнергии (и неясные перспективы её наличия в более-менее достаточном количестве у промпотребителей) вынуждают фермеров-садоводов отказываться от закладки значительной доли продукции на хранение. Яблоко, минуя фруктохранилища, отправляется на промпереработку. С учётом этого обстоятельства, менеджеры фабрик по производству концентрата еженедельно корректируют сроки завершения осеннего сезона. Ранее они считали, учитывая невысокий урожай яблока, что «уложатся до конца первой недели ноября». Сейчас они полагают, что из-за высокого предложения яблока сезон продлится на две-три недели дольше.

При этом многое будет зависеть от состояния молдавского рынка энергоресурсов и конъюнктуры европейского рынка яблочного концентрата. Руководители фабрик не исключают, что в случае неблагоприятного развития ситуации им придётся пойти на снижение закупочной цены на сырьё.

Закупочные цены на промышленное яблоко в Молдове выросли с летнего уровня 1,40-1,45 леев/кг до 1,90-2,0 леев/кг (включая транспортные расходы и НДС). Оптовые цены на десертное яблоко малоликвидных сортов («Айдаред», «Симиренко», «Чемпион» и др.) в среднем не превышают 3-4 лея/кг.

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