Осенние ярмарки: где их найти в субботу и воскресенье

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В Кишинёве продолжают проводить ярмарки отечественной продукции. Так, 5 и 6 октября жители и гости столицы смогут посетить их по указанным ниже адресам.

Буюканы:

Перед зданием “Кеntford” (бул. Штефана чел Маре, 202) в субботу проходит ярмарка “EcoLocal”.

Ботаника:

На пересечении бул. Куза-Водэ и ул. Индепенденцей состоится ярмарка малых производителей. Организаторы – AO ”Garda Națională de Mediu” и претура сектора.

Центр:

Угол бул. Д. Кантемира с ул. Измаил, 94, ул. Тестемицану, 13, 30 – ярмарки фруктов и овощей.

На ул. Тираспольской, 5-9 (рядом с вокзалом) будет работать Блошиный рынок.

Рышкановка:

На ул. Каля Орхеюлуй, 109/2, Чеукарь, 8, на Московском проспекте, 21, напротив ул. М. Басараба, 6, А. Дога, 43/3 и А. Руссо, 7/2 состоятся ярмарки-продажи фруктов, овощей и продуктов пчеловодства.

На ул. М. Костин 13/1 (возле сквера) состоится ярмарка отечественных производителей. Организаторы – AO “Perspectiva” и претура сектора.

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