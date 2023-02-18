Осенью в Кишиневе впервые пройдет Чемпионат Европы по тяжелой атлетике

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Вице-примар столицы Илие Чебан обсудил эту тему в примарии Кишинева с председателем Европейской федерации тяжелой атлетики Антонио Кофлитти, генеральным секретарем Европейской федерации тяжелой атлетики Миланом Майхайловичем (Сербия) и менеджером соревнования Алексом Пэдуре (Румыния).

– Благодарю Федерацию тяжелой атлетики за инициативу впервые организовать соревнования такого масштаба. Мы поддерживаем сферу спорта, в том числе в школах столицы, где мы создали классы спортивного профиля. Речь идет о проекте «Футбол в школах». Мы также поддерживаем спортивные федерации и спортсменов, добившихся выдающихся результатов дома и за рубежом. Я горжусь нашими спортсменами, которые борются за продвижение имиджа Республики Молдова на различных международных турнирах, – отметил примар Кишинева Ион Чебан.

Кроме того, по словам генпримара, в этом году в Кишиневе пройдут различные соревнования и чемпионаты, в том числе в зеленых зонах и на стадионах, обустроенных примарией.

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