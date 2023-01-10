Осадки и резкое похолодание: какой будет погода на этой неделе

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Начало текущей недели характеризуется относительно хорошей погодой, периодически солнечной, однако метеорологи сообщают о резком похолодании в середине семидневки.

Как отметили в Государственной гидрометеослужбе, со среды до пятницы ночью будет от минус 6 до минус 3 градусов, а днём ​​в среду и четверг — от 0 до +3. Также в отчётный период ожидаются снег, дождь и мокрый снег.

В субботу и воскресенье, когда будет отмечаться Новый год по старому стилю, дневная температура достигнет до 7 градусов выше нуля днём, а ночью — до -2, передаёт moldpres.md.

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