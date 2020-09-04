Оружие и патроны изъяли правоохранители при обыске в доме жителя Хынчешт

Оружие и патроны изъяли правоохранители при обыске в доме жителя Хынчешт

В пятницу, 4 сентября, правоохранители задержали 28-летнего мужчину. В результате обыска в доме подозреваемого было обнаружено и изъято огнестрельное оружие и патроны разных калибров.

Полицейские установили, что он хранил их незаконно. Найденное было отправлено на экспертизу. Правоохранителям предстоит определить, не использовалось ли оружие в преступных целях.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит штраф в размере от 650 до 950 условных единиц или до 3 лет лишения свободы.

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