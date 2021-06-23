Орудовавший на Ботанике квартирный вор попался в руки полиции (ВИДЕО)

Орудовавший на Ботанике квартирный вор попался в руки полиции (ВИДЕО)

39-летний мужчина уже был осуждён за разбой и кражу.

Сотрудники уголовного розыска установили причастность подозреваемого к 9 кражам. Мужчина проникал в квартиры и выносил украшения и технику. Нанесённый ущерб составил около 100 000 леев.

Подозреваемый признал свою вину. Часть украденных вещей удалось изъять и вернуть владельцам.

Нарушителю закона грозит штраф до 67 500 леев, неоплачиваемые работы от 180 до 240 часов или тюремное заключение на срок до 4 лет.

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