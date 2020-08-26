Орудовали в паре: нечистых на руку братьев задержали за кражу из магазина

Орудовали в паре: нечистых на руку братьев задержали за кражу из магазина

Обувь, одежда и небольшая сумма денег пропали из сельского магазина в Григориопольском районе. О случившемся 48-летний предприниматель сообщил в милицию.

Как выяснилось, злоумышленники проникли в помещение, разбив одно из окон и повредив решётку. По подозрению в хищении оперативники задержали двух братьев 49 лет и 51 года. Ворованное имущество оказалось при них.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, пишет mvdpmr.org. Подозреваемые содержатся под стражей.

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