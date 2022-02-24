Орудовал в пригороде: полиция поймала домушника “со стажем” (ВИДЕО)

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30-летний уроженец Яловенского района задержан по подозрению в серии краж. Преступления совершались в коммуне Трушены.

В ходе следствия полиция установила причастность подозреваемого к 4 кражам, которые мужчина совершил на протяжении января. Он проникал в дома через окно и крал инструменты и ценные вещи. Ущерб составил около 47 000 леев.

Подозреваемый свою вину признал. Мужчине грозит штраф до 67 500 леев, общественные работы до 240 часов или лишение свободы сроком до 4 лет.

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