Орудовал в пригороде: полиция поймала домушника “со стажем” (ВИДЕО)

Орудовал в пригороде: полиция поймала домушника “со стажем” (ВИДЕО)

30-летний уроженец Яловенского района задержан по подозрению в серии краж. Преступления совершались в коммуне Трушены.

В ходе следствия полиция установила причастность подозреваемого к 4 кражам, которые мужчина совершил на протяжении января. Он проникал в дома через окно и крал инструменты и ценные вещи. Ущерб составил около 47 000 леев.

Подозреваемый свою вину признал. Мужчине грозит штраф до 67 500 леев, общественные работы до 240 часов или лишение свободы сроком до 4 лет.

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