Орудовал в маршрутках: жительница столицы стала жертвой карманника-рецидивиста (ВИДЕО)

0

В Кишинёве задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в краже. Инцидент произошёл 26 июля.



По данным столичной полиции, подозреваемый, находясь в маршрутке №103, вытащил из сумки 30-летней женщины кошелёк, в котором были деньги и документы. Когда пассажирка хотела выйти из маршрутки, она заметила своё имущество в руках у мужчины и вызвала полицию.

Мужчину задержали и доставили в полицейский участок. Он признал свою вину. Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит штраф в размере до 42 500 леев, исправительные работы на срок от 180 до 240 часов или до 2 лет лишения свободы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.