Орудовал по ночам: в столице задержали серийного квартирного вора (ВИДЕО)

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32-летний житель Страшенского района был задержан столичной полицией по подозрению в совершении ряда краж в период с 29 по 31 июля.

Мужчина ночью через приоткрытые окна проник в три квартиры в секторе Ботаника. В результате были украдены мобильные телефоны, ноутбуки и одежда. Ущерб, оцененный пострадавшими, составил 18 830 леев.

Вскоре преступник, ранее судимый за аналогичные преступления, был задержан. В ходе уголовного разбирательства он признал свою вину.

За кражу обвиняемому грозит штраф от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемые работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.

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