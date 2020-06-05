Орудовал на сельских улочках: 16-летнего воришку задержали по горячим следам

Орудовал на сельских улочках: 16-летнего воришку задержали по горячим следам

В милицию обратился 61-летний рыбничанин. Он сообщил, что кто-то похозяйничал в принадлежащем ему сельском доме.

По горячим следам оперативники установили подозреваемого. Им оказался 16-летний местный житель. Как выяснилось, несколько недель назад парень незаконно проник в дом заявителя, однако ничего ценного не нашёл. Во второй раз он украл со двора две панцирные сетки от кроватей, чтобы сдать их в пункт приёма металлолома.

Как оказалось, пишет novostipmr.com, задержанный совершил ещё несколько краж в этом же селе: из одного дома украл инструмент и части металлического забора, из другого – одежду и кухонную утварь.

Подозреваемый указал место, где прятал украденное. В тайнике правоохранители также обнаружили иные похищенные вещи. Обстоятельства инцидента выясняются.

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