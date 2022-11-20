Ортопед назвал неожиданную причину падений при гололедице

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О неочевидной причине падений в холодное время года рассказал в беседе с порталом News.ru травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой. По его словам, риск получить перелом увеличивается, если человек идёт по улице в неподходящей обуви и отвлекается на мобильный телефон.

Специалист напомнил, что при падении на скользкой поверхности наиболее распространены переломы лодыжек и лучевой кости в районе запястья, а у пожилых людей часто встречается перелом шейки бедренной кости. Кроме того, возможны черепно-мозговые травмы при ударе затылком об лёд.

По словам врача, причиной травмы может стать мобильный телефон. Ортопед призвал при гололёде смотреть под ноги, не отвлекаться на телефон и не держать его в руке, чтобы было на что опереться при возможном падении.

– Падение происходит за долю секунды. Рефлекторно, чтобы защитить лицо, руки выбрасываются вперёд. Если человек падает на спину, обычно одна рука выбрасывается назад, на неё приходится первый удар, и происходит перелом, – пояснил медик.

Чтобы избежать переломов, Терновой порекомендовал ходить в хорошей зимней обуви с мощными протекторами.

– Когда вы видите, что идёте по гололёду, нужно чуть-чуть присесть, чтобы ноги были согнуты в коленных суставах. Это позволит немного амортизировать, но главное – всегда смотреть под ноги, – резюмировал травматолог.

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