OrheiLand – эпицентр веселья и развлечений и главная точка притяжения в период зимних праздников

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Оргеев стал главным местом отдыха и развлечений в период зимних праздников. Тысячи людей – взрослых и детей – ежедневно приезжают сюда, чтобы посетить OrheLand, самый большой и самый современный в стране парк развлечений, построенный по инициативе Илана Шора. Посетители впечатлены разнообразием игровых площадок, чистотой и вкусом, с которым обустроен парк, но особенно тем, что здесь всё бесплатно.

Молдаване со всех уголков страны приезжают сюда, чтобы провести хотя бы день в OrheiLand, потому что, по их словам, это единственное место, где действительно чувствуется забота о детях и где можно в полной мере ощутить феерию праздников. Молодая мама, приехавшая в Оргеев из Бельц, выразила свое восхищение красотой парка и разочарование тем, что в их городе нет ничего подобного. «Мы приехали из Бельц с семьей и детьми, чтобы посетить OrheiLand. Здесь очень красиво. Было бы хорошо, чтобы и в Бельцах было нечто подобное, но, к сожалению, нет там такой красоты», – отметила она.

Другая женщина, преподаватель школы в селе Талмаза района Штефан Водэ, приехала в OrheiLand вместе с группой учеников. «Я решила приехать сюда с группой детей, посмотреть этот красивый парк. И все здесь на самом деле поразило меня. Здесь замечательно, очень красиво. По всей Молдове должно быть что-то подобное или хотя бы на севере, на юге и в центре. Я приехала сюда впервые, но постараюсь привозить сюда все классы», – заявила учительница.

А приехавший сюда кишиневец был приятно удивлен, обнаружив, что в OrheiLand все бесплатно: «Это единственное место в стране, где сделано что-то подобное для детей. В Кишиневе, куда бы вы ни отправились, нужно платить. И не только в Кишиневе, а повсюду так. Здесь бесплатно, это супер».

Дети штурмуют качели и карусели, стоят в очереди, чтобы прокатиться на санках с горки и покататься на катке, и, конечно же, не забывают про Деда Мороза, который ждет их с подарками в своем блестящем домике на территории парка развлечений.

«Здесь замечательно, красиво, прекрасная атмосфера, очень чисто и уютно. Можно развлекаться целый день. Мне больше всего понравились лебеди, каток, санная горка и домик Деда Мороза», – отметила 10-летняя девочка Делия.

Примар муниципия Оргеев Павел Вережану отметил, что очень рад большому количеству людей, посещающих парк развлечений. «Здесь отдыхают не только дети из муниципия Оргеев и Оргеевского района, но и из всех регионов страны. Мы очень рады быть хозяевами подобных событий, потому что нам нравится видеть счастье и улыбки на лицах детей», – сказал градоначальник.

И председатель Оргеевского района Дину Цуркану выразил удовлетворение тем, что и в этом году Оргеев стал главной точкой притяжения для детей всей страны. «Мы очень рады, что и в этом году, как уже привыкли оргеевцы, а также жители всей страны, парк OrheiLand подготовлен по самым высоким стандартам, чтобы можно было принимать около 25-30 тысяч посетителей в неделю. В этом году есть несколько новых элементов, которые очень привлекают детей. Все развлечения бесплатны, и мы еще раз благодарим г-на председателя Илана Шора за то, что он придумал и воплотил эту идею», – заявил председатель Оргеевского района.

По словам почетного примара Оргеева Илана Шора, который является основателем и главным партнером OrheiLand, большое количество людей, приезжающих в Оргеев, чтобы подарить радость детям, является еще одним доказательством того, что гражданам нужны конкретные дела. «Я рад слышать, что парк OrheiLand посещают все больше и больше людей как из страны, так и из-за рубежа. Основными бенефициарами этого парка развлечений являются дети – будущее страны и наш источник жизни и счастья. Мы обязаны создавать им оптимальные условия для развития, чтобы улыбки на их лицах не исчезали никогда. OrheiLand – это моя модель развития страны, и я хочу, чтобы вскоре вся Молдова стала сказочным местом», – отметил Илан Шор в сообщении в Facebook.

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