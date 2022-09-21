Органный зал приглашает любителей музыки на открытие нового сезона

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Кишинёвский Органный зал объявляет о начале 45-го концертного сезона. Открытие состоится в этот четверг в 18:00.

Любителей музыки приглашают на концерт с участием Национального камерного оркестра (дирижёр – Кристиан Флоря), Национального камерного хора под управлением Илоны Степан и известного скрипача Илиана Гырнеца, передаёт moldpres.md.

Впервые концерт в Органном зале будет транслироваться в прямом эфире на светодиодном экране, установленном на фасаде здания зала, а также онлайн в социальных сетях.

Музыкальная программа первого концерта построена вокруг «четырёх Б» — Баха, Брамса, Барбера и Бернштейна, четырёх титанов музыки, каждый из которых оставил глубокий след в классической музыке. Билеты можно приобрести в кассах Органного зала и онлайн.

Наряду с музыкальным сезоном учреждение открывает и сезон искусства. С 18 сентября по 16 октября в Картинной галерее Органного зала будет работать персональная выставка художника Олега Добровольского.

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