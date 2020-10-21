Организованный подвоз к избирательным участкам 1 ноября будет запрещён

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В день президентских выборов 1 ноября Центральная избирательная комиссия не разрешит организованный подвоз избирателей к участкам для голосования.

Согласно решению ЦИК, во избежание подвоза избирателей на избирательные участки конкурентами на выборах или другими третьими лицами, в день выборов, с 7:00 до 21:00, будет разрешено передвижение по территории страны только транспортным средствам, вместимость которых не превышает 8 человек, а также рейсовым автобусам и микроавтобусам. В случае невыполнения решения ЦИК МВД и Министерство экономики и инфраструктуры примут меры по регистрации инцидентов, пишет moldpres.md.

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