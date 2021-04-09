Организовали наркобизнес: молдавские правоохранители изъяли наркотики на миллион леев

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Полицейские пресекли деятельность преступной группы, специализирующейся на контрабанде и сбыте синтетических наркотиков в особо крупных размерах. PVP продавали через интернет-магазины.

Правоохранителям удалось задержать пятерых участников ОПГ: четырёх мужчин и женщину. Выяснилось, что граждане ввозили запрещённые препараты из Украины и продавали их на территории Молдовы. Стоимость изъятого превышает 1 000 000 леев.

Если вина задержанных будет доказана, им грозит тюремное заключение сроком от 7 до 15 лет.

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