Организовали наркобизнес: молдавские правоохранители изъяли наркотики на миллион леев

Организовали наркобизнес: молдавские правоохранители изъяли наркотики на миллион леев

Полицейские пресекли деятельность преступной группы, специализирующейся на контрабанде и сбыте синтетических наркотиков в особо крупных размерах. PVP продавали через интернет-магазины.

Правоохранителям удалось задержать пятерых участников ОПГ: четырёх мужчин и женщину. Выяснилось, что граждане ввозили запрещённые препараты из Украины и продавали их на территории Молдовы. Стоимость изъятого превышает 1 000 000 леев.

Если вина задержанных будет доказана, им грозит тюремное заключение сроком от 7 до 15 лет.

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