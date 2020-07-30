Организовала дома наркопритон: жительнице Кишинёва грозит до 4 лет тюрьмы (ВИДЕО)

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В полицию поступила оперативная информация о незаконной деятельности 32-летней жительницы Кишинёва, которая организовала в доме наркопритон.

По данным пресс-службы столичной полиции, в результате обысков, проведённых у подозреваемой, были найдены и изъяты три самодельных прибора для употребления наркотиков, пакетик с растительным веществом со специфическим запахом, а также патрон. Женщину доставили в полицейский участок, она признала свою вину.

Все объекты, найденные во время обыска, были отправлены на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит штраф в размере от 27 500 до 57 500 леев или до 4 лет лишения свободы.

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