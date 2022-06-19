Организаторы ЛГБТ-марша сообщили о рекордном числе участвовавших в шествии депутатов

Организаторы ЛГБТ-марша сообщили о рекордном числе участвовавших в шествии депутатов
В ЛГБТ-марше, состоявшемся сегодня в столице, приняли участие шесть депутатов парламента – все от ПДС. Это: Думитру Алайба, Еуджениу Синкевич, Виталие Гаврук, Марчела Нистор, Галина Сажин и Евгения Кожокарь. В мероприятии также участвовали представители посольств и международных структур. 

Организаторы сообщили, что марш собрал рекордное число участников – около 500. Колонна начала шествие от пересечения улиц Букурешть и Измаил, а завершила в Сквере Совета Европы.

Серьёзных инцидентов не было, однако некоторые прохожие освистали участников марша, назвав происходящее позором. В то же время дорогу священникам и прихожанам, попытавшимся организовать в это же время крестный ход, перегородила полиция.

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