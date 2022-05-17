Организатору преступной группы, занимавшейся сбытом марихуаны, грозит 15 лет тюрьмы

Организатору преступной группы, занимавшейся сбытом марихуаны, грозит 15 лет тюрьмы

Правоохранители завершили расследование дела о торговле марихуаной.

20-летний организатор преступной схемы вместе с подельником в период 2020-2021 гг. принимал онлайн-заказы на доставку наркотиков, а после оплаты размещал “закладки” в тайниках. Обвиняемый переводил деньги от продажи наркотиков на банковские карты, зарегистрированные на имена разных лиц. Речь идёт о сумме около 2,6 млн леев.

За оборот наркотиков и отмывание денег мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

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