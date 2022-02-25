Орган гражданской авиации: Воздушное пространство Молдовы будет открыто в некоторых случаях

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Воздушное пространство Республики Молдова может быть использовано в некоторых случаях только с разрешения Органа гражданской авиации. Например, могут быть разрешены гуманитарные, репатриационные и связанные со срочной медпомощью полёты.

Использование воздушного пространства Республики Молдова будет разрешено для полётов по передислокации гражданских самолётов национальных и иностранных авиаперевозчиков. Это станет возможным только с письменного разрешения Органа гражданской авиации и при условии осуществления полётов без пассажиров на борту, передаёт ipn.md.

Запреты на полёт могут быть аннулированы и для коммерческих грузовых и почтовых рейсов национальных и иностранных авиаперевозчиков – также только с письменного разрешения Органа гражданской авиации для каждого отдельного полёта.

Напомним, для предотвращения рисков в контексте военных действий вблизи границы Республика Молдова накануне было решено закрыть воздушное пространство страны.

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