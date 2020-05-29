Орган гражданской авиации вновь потребовал у “Avia Invest” предоставить обоснование тарифов

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Орган гражданской авиации повторно потребовал у компании “Avia Invest” предоставить обоснование тарифов на услуги аэропорта в 2020 году. ОГА намерен проверить корректность формирования сборов.

По данным ведомства, запрос был сделан с целью обеспечить транспарентность и в соответствии с рекомендациями Счетной палаты, передаёт moldpres.md. Ранее Орган гражданской авиации обратился в правоохранительные органы в связи с отказом концессионера “Avia Invest” предоставить данные о тарифах на услуги аэропорта. Правонарушение было задокументировано и передано в суд для применения санкций.

– Отказ вызывает сомнения по поводу корректности формирования тарифов на услуги аэропорта, применяемые компанией “Avia Invest”. Эти действия по мониторингу, обязательные по закону, необходимы для того, чтобы обеспечить транспарентность в процессе формирования сборов и защиту интересов клиентов, – говорится в сообщении ведомства.

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