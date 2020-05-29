Орган гражданской авиации вновь потребовал у “Avia Invest” предоставить данные о тарифах на услуги аэропорта

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Орган гражданской авиации повторно потребовал у компании “Avia Invest” предоставить данные о тарифах на услуги аэропорта за 2020 год. Согласно Воздушному кодексу РМ, Орган гражданской авиации должен проверять корректность формирования цен на услуги аэропорта и аэронавигационного обслуживания.

По данным ведомства, запрос был сделан с целью обеспечить транспарентность в применении аэропортовых сборов и в соответствии с рекомендациями Счетной палаты, передаёт moldpres.md. Ранее Орган гражданской авиации обратился в правоохранительные органы в связи с отказом концессионера “Avia Invest” представить данные о тарифах на услуги аэропорта, который, в свою очередь, задокументировал правонарушение и передал дело в суд, чтобы применить санкции.

– Отказ вызывает сомнения по поводу корректности формирования тарифов на услуги аэропорта, применяемые компанией “Avia Invest”. Эти действия по мониторингу, обязательные по закону, необходимы для того, чтобы обеспечить транспарентность в процессе формирования тарифов, что обеспечит защиту интересов пользователей услуг аэропорта, – говорится в сообщении ведомства.

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