Орган гражданской авиации определил двух авиаперевозчиков для беженцев из Украины

Орган гражданской авиации определил двух авиаперевозчиков для беженцев из Украины

Ведомство утвердило две авиакомпании, которые выполнят четыре рейса для беженцев.

Так, авиакомпания «Fly One» с 11 по 13 марта выполнит следующие рейсы:

  • Кишинёв – Стамбул (180 чел.). Цена за пассажира – 120 евро;
  • Кишинёв – Франкфурт (180 чел.). Цена за пассажира – 160 евро;
  • Кишинёв – Барселона (180 чел.). Цена за пассажира – 240 евро.

В стоимость включён багаж – 23 кг на пассажира.

В тоже время авиакомпания “Wizz Air” с 11 по 13 марта выполнит следующий рейс:

Кишинёв – Варшава (180 чел.). Цена за пассажира – 112 евро.

В стоимость так же включён багаж – 23 кг на пассажира.

Информация о расписании рейсов, дате и времени вылета доступна на официальных сайтах авиакомпаний.

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