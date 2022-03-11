Орган гражданской авиации определил двух авиаперевозчиков для беженцев из Украины

0

Ведомство утвердило две авиакомпании, которые выполнят четыре рейса для беженцев.

Так, авиакомпания «Fly One» с 11 по 13 марта выполнит следующие рейсы:

Кишинёв – Стамбул (180 чел.). Цена за пассажира – 120 евро;

Кишинёв – Франкфурт (180 чел.). Цена за пассажира – 160 евро;

Кишинёв – Барселона (180 чел.). Цена за пассажира – 240 евро.

В стоимость включён багаж – 23 кг на пассажира.

В тоже время авиакомпания “Wizz Air” с 11 по 13 марта выполнит следующий рейс:

Кишинёв – Варшава (180 чел.). Цена за пассажира – 112 евро.

В стоимость так же включён багаж – 23 кг на пассажира.

Информация о расписании рейсов, дате и времени вылета доступна на официальных сайтах авиакомпаний.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.