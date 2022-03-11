Орган гражданской авиации определил двух авиаперевозчиков для беженцев из Украины

Ведомство утвердило две авиакомпании, которые выполнят четыре рейса для беженцев.
Так, авиакомпания «Fly One» с 11 по 13 марта выполнит следующие рейсы:
- Кишинёв – Стамбул (180 чел.). Цена за пассажира – 120 евро;
- Кишинёв – Франкфурт (180 чел.). Цена за пассажира – 160 евро;
- Кишинёв – Барселона (180 чел.). Цена за пассажира – 240 евро.
В стоимость включён багаж – 23 кг на пассажира.
В тоже время авиакомпания “Wizz Air” с 11 по 13 марта выполнит следующий рейс:
Кишинёв – Варшава (180 чел.). Цена за пассажира – 112 евро.
В стоимость так же включён багаж – 23 кг на пассажира.
Информация о расписании рейсов, дате и времени вылета доступна на официальных сайтах авиакомпаний.
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