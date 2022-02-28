Орган гражданской авиации дал разрешение на несколько рейсов

В Органе гражданской авиации РМ разрешили произвести несколько полётов в течение сегодняшнего дня.
Так, были разрешены:
- репатриационный рейс граждан Молдовы из Шарм-Эль-Шейха (Египет), выполняемый авиаперевозчиком Fly One;
- репозиционный полёт;
- три грузовых рейса, из которых два в Румынию и один в Вену, пишет moldpres.md.
Напомним, для предотвращения рисков в контексте военных действий вблизи границы Республика Молдова было решено закрыть воздушное пространство страны.
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Было объявлено, что самолеты будут приземляться в Яссах, а затем автобусы из аэропорта Ясс доставят пассажиров в Кишинев. Это оказалось ложью. Авиакомпания отказалась доставлять людей в Кишинев, поэтому некоторые вынуждены были отказаться от полета. Никакой информации предварительно нельзя было получить, работники авиакомпании отвечали, что они сами ничего не знают. Вот так руководство нашей страны “заботится” о своих гражданах, закрыв воздушное пространство и испортив им отпуск, нарушив все планы, не говоря уже о финансовых потерях. Хорошо хоть проявляет заботу о гражданах Украины. Наша страна не находится в состоянии боевых действий ни с Украиной, ни с Россией. Зачем полностью закрыли воздушное пространство и почему этого не сделали другие государства, граничащие с Украиной и Россией? Или наша страна не в состоянии контролировать воздушное пространство на своей территории и обеспечивать безопасность полетов хотя бы на западе страны?