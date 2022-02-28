Орган гражданской авиации дал разрешение на несколько рейсов

В Органе гражданской авиации РМ разрешили произвести несколько полётов в течение сегодняшнего дня.

Так, были разрешены:

репатриационный рейс граждан Молдовы из Шарм-Эль-Шейха (Египет), выполняемый авиаперевозчиком Fly One;

репозиционный полёт;

три грузовых рейса, из которых два в Румынию и один в Вену, пишет moldpres.md.

Напомним, для предотвращения рисков в контексте военных действий вблизи границы Республика Молдова было решено закрыть воздушное пространство страны.

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