Орган гражданской авиации: Авиарейсы российских компаний через Международный аэропорт Кишинёва в настоящее время осуществляться не могут

Орган гражданской авиации: Авиарейсы российских компаний через Международный аэропорт Кишинёва в настоящее время осуществляться не могут

Орган гражданской авиации утверждает, что власти нашей страны не были проинформированы о возобновлении авиарейсов из Российской Федерации. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, опубликованном после того, как в публичном пространстве появилась информация о возобновлении авиарейсов из РФ в 52 страны, включая Республику Молдова. 

– Воздушное пространство Республики Молдова было частично открыто в западном направлении, что позволило возобновить регулярные пассажирские рейсы из Международного аэропорта Кишинёва. Воздушное пространство Украины и Европейского союза остается закрытым для российских авиакомпаний. Таким образом, рейсы авиакомпаний из Российской Федерации через Международный аэропорт Кишинёва в настоящее время осуществляться не могут, – отметили в ОГА. 

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