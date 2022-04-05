Орган гражданской авиации: Авиарейсы российских компаний через Международный аэропорт Кишинёва в настоящее время осуществляться не могут

0

Орган гражданской авиации утверждает, что власти нашей страны не были проинформированы о возобновлении авиарейсов из Российской Федерации. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, опубликованном после того, как в публичном пространстве появилась информация о возобновлении авиарейсов из РФ в 52 страны, включая Республику Молдова.

– Воздушное пространство Республики Молдова было частично открыто в западном направлении, что позволило возобновить регулярные пассажирские рейсы из Международного аэропорта Кишинёва. Воздушное пространство Украины и Европейского союза остается закрытым для российских авиакомпаний. Таким образом, рейсы авиакомпаний из Российской Федерации через Международный аэропорт Кишинёва в настоящее время осуществляться не могут, – отметили в ОГА.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.