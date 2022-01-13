“Оранжевый” код пандемической опасности сохраняется в 5 территориальных единицах

“Оранжевый” код пандемической опасности сохраняется в 5 территориальных единицах

Кишинёв, Приднестровье, Яловенский и Тараклийский районы, а также Сороки находятся в зоне “оранжевого” кода из-за COVID-19. Ещё 18 районов – в зоне “жёлтого” кода.

Такие данные представило сегодня Министерство здравоохранения, передаёт moldpres.md.

Как сообщили в Минздраве, в первую неделю нового года было зарегистрировано 3 688 случаев заболевания COVID-19, что на 77% больше, чем за последнюю неделю прошлого года. За этот период выявлено 18 случаев заражения беременных женщин, а число заражений среди детей выросло со 154 до 230. Среднесуточное количество госпитализированных пациентов составило 717 человек.

Согласно данным Минздрава, национальный охват одной дозой вакцины превысил 30%, а полной схемой – около 29%. Всего введено 1 798 876 доз вакцины.

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