“Опытный” водитель с фальшивыми правами: на границе изъяли поддельный документ

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Инцидент был зарегистрирован в минувшие выходные на КПП Скулень. Правоохранители изъяли водительское удостоверение на 14 категорий транспортных средств.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, фальсификат обнаружили, когда контроль проходил автомобиль Toyota Avensis. В качестве пассажира в машине находился 44-летний житель Резинского района. Он предъявил водительское удостоверение, выданное якобы властями РФ. В ходе дополнительной проверки было установлено, что документ был сфальсифицирован.

Во время допроса мужчина заявил, что его молдавское водительское удостоверение выдано на две категории транспортных средств, а в 2018 году, когда он находился на заработках в России, он прошёл обучение в автошколе. Курсы ему обошлись в 10 тысяч рублей. По их окончании ему выдали водительское удостоверение на 14 категорий транспортных средств. Однако о том, что документ сфальсифицирован, мужчина ничего не знал.

Водительское удостоверение было изъято и направлено на экспертизу. По данному факту проводится проверка.

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