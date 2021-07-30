Опустошил сумочку: карманник обокрал девушку в столичной маршрутке (ВИДЕО)

Опустошил сумочку: карманник обокрал девушку в столичной маршрутке (ВИДЕО)

Сотрудники инспектората полиции Ботаники задержали 50-летнего жителя столицы за карманную кражу. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения.

Инцидент произошёл накануне в маршрутке №103. Подозреваемый вытащил из сумки жертвы деньги. Ущерб составил 3 900 леев.

Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит штраф до 42 500 леев, общественные работы или до 2 лет тюрьмы.

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