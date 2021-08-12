Опубликованы результаты поступления в Медуниверситет

0

Государственный университет медицины и фармакологии им. Николае Тестемицану обнародовал сегодня окончательные результаты приёмного конкурса на 2021-2022 учебный год.

По информации ведомства, в финальном этапе конкурса участвовали только кандидаты, представившие оригиналы документов до 10 августа. Всего конкурс успешно прошли 872 человека по следующим направлениям: 595 – медицина, 116 – стоматология, 78 – фармацевтика, 24 – общественное здравоохранение, 13 – оптометрия, 29 – общая медицинская помощь. 17 молодых людей поступили на радиологию, пишет moldpres.md.

Кандидаты, принятые на обучение на контрактной основе, будут зачислены только после полной оплаты стоимости обучения в период с 13 по 21 августа в техническом центре приёмной комиссии (офис 113). С 12 по 18 августа состоится дополнительный приём на 2021-2022 учебный год на оставшиеся свободными места: фармакология – 12 мест, оптометрия – 15 мест, общественное здравоохранение – 6, по 5 мест на общую медицинскую помощь и радиологию, – сообщили в учебном заведении.

Кандидаты, не прошедшие финальный конкурс и чьи оригиналы документов представлены в приёмную комиссию, могут принять участие в дополнительном конкурсе, отправив заявку онлайн. Результаты дополнительного приёма будут оглашены 20 августа.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.