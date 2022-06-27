Опубликованы предварительные результаты БАКа-2022

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По данным Министерства образования и исследований, 43 выпускника сдали все экзамены на “десятку”. Лучшие результаты были зарегистрированы в Бельцах, Каушанах, Кишинёве, Дрокии, Хынчештах, Оргееве, Сороках, Страшенах, Штефан-Водэ, Тирасполе и Унгенах. Примечательно, что в прошлом году круглых отличников по результатам БАКа было 16.

Всего экзамены на степень бакалавра в этом году сдавали 17 709 кандидатов: 11 070 лицеистов, 4 184 учащихся колледжей, 221 студент, 146 кандидатов экстерном и 2088 задолжников по предыдущим сессиям.

Экзамены на степень бакалавра успешно сдали 11 522 учащихся, что составляет 65,06% от общего числа тех, кто проходил тестирование. Примечательно, что в 2021 году БАК успешно сдали 72,33% учащихся, что на 7,27% больше по сравнению с результатами этого года.

По данным ведомства, 3143 кандидата сдали экзамены со средним баллом 8 и выше, у 857 кандидатов – 9 и выше. Четверо учащихся были удалены с экзаменов за списывание.

Предварительные результаты можно узнать в центрах сдачи бакалавра или на платформе www.bac.edu.md. Учащиеся, которых не устроит полученная оценка, смогут подать апелляцию в центры сдачи бакалавра 27 и 28 июня. Окончательные результаты после их рассмотрения будут объявлены 4 июля.

Дополнительная сессия экзаменов на степень бакалавра будет организована с 18 по 25 июля. Для участия в ней кандидаты должны будут подать письменное заявление в центры бакалавра, в которых они сдавали основную сессию.

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