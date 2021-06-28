Опубликованы предварительные результаты БАКа-2021: экзамены успешно сдали 72% кандидатов

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Экзамены на степень бакалавра успешно сдали 11 727 учащихся, что составляет 72,33% от общего числа тех, кто проходил тестирование. Это на 4,4% больше, чем в 2019 году. Такие данные опубликовало Министерство образования, культуры и исследований.

Всего БАК в этом году сдавали 16 213 кандидатов, среди которых 10 914 лицеистов, 4 601 учащийся колледжей, 187 студентов университетов, 342 кандидатов, сдававших экзамены экстерном, и 169 задолжников по предыдущим сессиям. Один кандидат был удалён с экзамена за мошенничество.

Согласно предварительным результатам, 3026 кандидатов сдали экзамены со средним баллом 8 и выше, у 725 кандидатов – 9 и выше, а 16 выпускников сдали все экзамены на “десятки”. Примечательно, что в 2019 году круглых отличников было 11.

Предварительные результаты экзаменов можно узнать в центрах сдачи бакалавра или на платформе www.bac.edu.md. Учащиеся, которых не устроит полученная оценка, смогут подать апелляцию в центры сдачи бакалавра до 18.00 сегодняшнего дня. Каждый кандидат будет иметь возможность увидеть проверенные работы на сайте министерства. Для получения доступа к данным необходимо использовать пароль, предоставленный учебным заведением, в котором кандидат обучался. Окончательные результаты после рассмотрения апелляций будут объявлены 4 июля.

Дополнительная сессия экзаменов на степень бакалавра будет организована с 19 по 26 июля. Для участия в ней кандидаты должны будут подать письменное заявление в центры бакалавра, в которых они сдавали основную сессию, в период с 6 по 7 июля.

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