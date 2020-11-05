Опубликованы доказательства подвоза избирателей за границей к участкам. Депутат ПСРМ требует срочных мер (ФОТО)

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В многочисленных группах в социальной сети Facebook размещены объявления об организации подвоза представителей диаспоры к избирательным участкам на втором туре выборов, намеченном на 15 ноября.

Это незаконно, а организаторов могут привлечь к уголовной ответственности. Об этом написал депутат ПСРМ Николай Паскару на своей странице в социальной сети. Парламентарий опубликовал и несколько доказательств. Кроме того, он обратился в правоохранительные органы, а также в ЦИК и МИДЕИ с требованием принять срочные меры, чтобы исключить возможные подтасовки на выборах.

Николай Паскару не исключает, что аналогичным образом действовали и 1 ноября, и не исключает, что этому содействовали определённые политические силы, пишет ntv.md.

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