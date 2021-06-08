Опубликована Программа социального-экономического развития Молдовы, предлагаемая Блоком коммунистов и социалистов

– Мы готовы прилагать все усилия, а также сотрудничать с внешними партнерами для решения острых социальных и экономических проблем нашей страны при уважении национальных и государственных интересов суверенной и независимой Республики Молдова и ее граждан, – отметил председатель ПСРМ Игорь Додон.