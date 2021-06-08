Опубликована Программа социального-экономического развития Молдовы, предлагаемая Блоком коммунистов и социалистов

Политика Блока коммунистов и социалистов направлена на экономическое развитие страны, улучшение качества жизни наших граждан и преодоление бедности. Программа социально-экономического развития страны, разработанная командой профессионалов ПКРМ и ПСРМ, устанавливает приоритеты на ближайшие четыре года по нескольким направлениям.
Это:
- Индустриализация экономики
- Развитие сельского хозяйства
- Развитие местной инфраструктуры
- Сокращение неравенства доходов населения
- Развитие системы медицинской помощи
- Качественное образование.
– Мы готовы прилагать все усилия, а также сотрудничать с внешними партнерами для решения острых социальных и экономических проблем нашей страны при уважении национальных и государственных интересов суверенной и независимой Республики Молдова и ее граждан, – отметил председатель ПСРМ Игорь Додон.
Ознакомиться с текстом программы можно здесь.
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