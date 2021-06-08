Опубликована Программа социального-экономического развития Молдовы, предлагаемая Блоком коммунистов и социалистов

Опубликована Программа социального-экономического развития Молдовы, предлагаемая Блоком коммунистов и социалистов
Политика Блока коммунистов и социалистов направлена на экономическое развитие страны, улучшение качества жизни наших граждан и преодоление бедности. Программа социально-экономического развития страны, разработанная командой профессионалов ПКРМ и ПСРМ, устанавливает приоритеты на ближайшие четыре года по нескольким направлениям.  

Это:

  • Индустриализация экономики
  • Развитие сельского хозяйства
  • Развитие местной инфраструктуры
  • Сокращение неравенства доходов населения
  • Развитие системы медицинской помощи
  • Качественное образование.
– Мы готовы прилагать все усилия, а также сотрудничать с внешними партнерами для решения острых социальных и экономических проблем нашей страны при уважении национальных и государственных интересов суверенной и независимой Республики Молдова и ее граждан, – отметил председатель ПСРМ Игорь Додон. 
Ознакомиться с текстом программы можно здесь.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md